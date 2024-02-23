Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, DİSKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek projelere ilişkin bilgi aldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü ana binasında düzenlenen toplantıda Vali Su'yu, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcıları karşıladı.
Kanalizasyon şebekeleri, içme ve yağmur suyu ile ilgili yapılacak yatırımlar ve planlanan projeler ele alındığı toplantıda, DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılında yaptığı çalışmalar ile 2024 yılında hayata geçireceği yatırım ve projeleri anlatan sunum gerçekleştirildi.
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