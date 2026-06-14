Vali Zorluoğlu'ndan Jandarma'nın 187. yılına övgü - Son Dakika
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Vali Zorluoğlu'ndan Jandarma'nın 187. yılına övgü

14.06.2026 11:43
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, teşkilatın disiplin, cesaret ve vatan sevgisiyle devletin güven veren yüzü olduğunu vurguladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, köklü devlet geleneği, millete hizmet sorumluluğu ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş görev anlayışlarının en güçlü temsilcilerinden biri olan Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"14 Haziran 1839'dan bugüne kadar aziz milletimizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin korunması için büyük bir fedakarlıkla görev yapan jandarmamız, disiplini, cesareti, vatan sevgisi ve milletimizle kurduğu güçlü bağla devletimizin sahadaki güven veren yüzü olmuştur. Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Diyarbakır'ımızda vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamlarını sürdürmesinde ve kamu düzeninin korunmasında jandarmamızın emeği, gayreti ve fedakarca çalışması en önemli etkendir. Bu vesileyle vatandaş odaklı hizmeti esas alan, hukukun üstünlüğünden ve insan

haklarından taviz vermeyen, teknolojik imkanlarla güçlenen, çağdaş güvenlik anlayışını sahada başarıyla uygulayan tüm jandarma personelimize teşekkür ediyorum. Başta Diyarbakır'da görev yapan jandarma mensuplarımız olmak üzere, ülkemizin dört

bir yanında vatan aşkıyla görev yapan tüm jandarma personelimizin ve Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor, görev başındaki tüm

personelimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Zorluoğlu'ndan Jandarma'nın 187. yılına övgü - Son Dakika

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