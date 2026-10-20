Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Bağlar'da açılan otelin turizme katkı sunacağını söyledi - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Bağlar'da açılan otelin turizme katkı sunacağını söyledi

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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Bağlar\'da açılan otelin turizme katkı sunacağını söyledi
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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Bağlar'da tamamlanan otelin açılışında tesisin kentin konaklama kapasitesine ve turizmine katkı sunacağını söyledi. Zorluoğlu, geçen yılın ilk 9 ayıyla bu yılın aynı döneminde yabancı turist sayısında yüzde 80'e yakın artış olduğunu belirtti.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, merkez Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan otelin açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Zorluoğlu, yeni tesisin kentteki konaklama kapasitesine, konforuna ve turizmine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Diyarbakır'ın huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle sanayi, tarım, ticaret ve özellikle turizmde çok önemli bir ivme yakaladığını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Her geçen yıl Diyarbakır'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı artıyor. Geçen yılın ilk 9 ayıyla bu yılın aynı dönemini kıyasladığımızda, gelen yerli ziyaretçi sayısında yüzde 25'e yakın, konaklayan ziyaretçi sayısında yüzde 55'in üzerinde, yabancı turist sayısında ise yüzde 80'e yakın bir artış olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim. İnşallah hedefimiz, 2026 yılı içerisinde 2 milyona yakın yerli ve yabancı turisti kentimizde ağırlamak."

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve FAO Genel Direktör adayı Mehdi Eker ise Diyarbakır'da ziyaretçi sayısının her gün arttığını söyledi.

Kentte huzur ortamının olduğuna değinen Eker, "Diyarbakır bunu hak ediyor. Şimdi çok iyi ve umut verici bir süreçteyiz. Bunun Diyarbakır'a gelen turist sayısında çok ciddi etkisi var. Yatırım ve ticaret artacak. Altyapı gelişecek ve buna bağlı olarak konaklama tesislerinin sayısı da artacak." dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu da açılışı yapılan otelin kente hayırlarlı olmasını diledi.

Ensarioğlu, "Şehrimiz her geçen gün gelişiyor, güzelleşiyor. Terörsüz Türkiye ile birlikte huzur ortamının hep beraber keyfini sürüyoruz. Sanayimiz, yatırımcımız herkes bir arayış içinde. Elinden geldiğince hemşehrilerimiz kendi şehrine yatırım yapmaya çalışıyor, gayret ediyor. Bugün bu güzelliklerden birini yaşıyoruz." diye konuştu.

İş insanı Süleyman Odabaşı da açılışa katılanlara teşekkür ederek otelin kente hayırlarlı olmasını diledi.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, eski AK Parti Diyarbakır milletvekili Ebubekir Bal, iş insanları, kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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