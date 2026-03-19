Diyarbakır Valisi Zorluoğlu\'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu, mesajında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu, kırgınlıkların unutulduğu, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna günler olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, bu anlamlı günlerde büyükleri ziyaret etmeyi, akraba ve komşularla gönül bağlarını güçlendirmeyi, ihtiyaç sahiplerini, yetimleri, öksüzleri, kahraman gazileri ve aziz şehitlerin kıymetli ailelerini hatırlamayı ihmal etmemeleri gerektiğini bildirdi.

Zorluoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün dünyamızın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmalar ve acılar, barışın ve huzurun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Temennimiz, insanlığın ortak değerleri etrafında kenetlenerek barışın, kardeşliğin ve karşılıklı anlayışın hakim olduğu bir dünyanın tesis edilmesidir. Valilik olarak vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla ilimiz genelinde gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bayram süresince özellikle trafik güvenliği konusunda denetimler titizlikle sürdürülecektir. Bu vesileyle başta kıymetli Diyarbakırlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, bayramın ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."