Diyarbakır ve Mardin'de çıkan anız yangınında 5 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'de çıkan anız yangınında 5 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan anız yangını, Mardin'in Mazıdağı ilçesine sıçradı. Yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 44 kişi yaralandı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmaları başladı.

21.06.2024 10:58
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır ve Mardin arasında dün akşam saatlerinde çıkan ve 5 kişinin ölümü, 10'u ağır 44 kişinin yaralanmasına neden olan anız yangınında soğutma çalışmaları tamamlanırken, hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.

Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Köksalan, Agaçsever ve Yazçiçeği kırsal mahallelerinde çıktı. İlk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu anızların tutuşmasıyla büyüyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallelerine sıçradı. İhbarla olay yerine çok sayıda, jandarma, UMKE, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın da büyüyen yangın yaklaşık 6 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da 3 vatandaşımız, Mardin'de 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Diyarbakır'da 11 vatandaşımız, Mardin'de ise 18 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir" denildi.

Yangında hayvanları kurtarmak isterken can verdiler

Yangının çıktığını fark eden bölgedeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına katıldı. Bu sırada 2 çobanın yangında mahsur kalan hayvanları kurtarmaya çalıştıkları sırada yaşamlarını yitirdiği öğrenildi. Yangında, yüzlerce hayvanın da öldüğü bildirildi.

Cenazeler toprağa verildi

Öte yandan, yangında hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Mardin'in Mazıdağı ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ölen 3 kişi ise adli tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından Çınar ilçesinde toprağa verilecek.

Yaralanan 10'u ağır 44 kişinin Diyarbakır ve Mardin'deki hastanelerde tedavileri sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Mardin'de çıkan anız yangınında 5 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı - Son Dakika

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