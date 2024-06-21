Diyarbakır ve Mardin'deki Yangınla İlgili Adli Soruşturma Başlatıldı

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında dün akşam saatlerinde çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün akşam saatlerinde anız ve örtü yangını olarak başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesine doğru yayılan yangında 5 kişi yaşamını yitirmiş, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilenmişti.