Diyarbakır ve Siirt\'te hekimler İsrail\'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

Diyarbakır ve Siirt'te hekimler, beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi önünde toplanan aralarında hekim, sağlık çalışanı ve öğrencilerin bulunduğu grup, Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'ne kadar yürüdü.
Grup adına açıklama yapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Uluslararası Doktorlar Derneği İl Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak sürdürdüğünü söyledi.
İsrail'in bölgeyi bombalamaya, sınır bölgesine sığınan sivilleri öldürmeye devam ettiğini dile getiren Araç, şöyle devam etti:
"Tam 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı. Han Yunus'taki Nasır Hastanesine sığınan sivilleri kuşatma altına alan işgal birlikleri hastaneyi zorla tahliye ediyor. Yine de meslektaşlarımız, sağlık çalışanları, elektriksiz, susuz, oksijensiz, ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı biçimde mücadele ediyor."
Araç, Gazze'li meslektaşlarının yanında olduklarını dile getirdi.
Siirt
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup da Güres Caddesi Kızılay İş Merkezi'ne kadar yürüdü.
Grup adına açıklama yapan Dr. Özgür Aydın, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.
İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak sürdürdüğünü dile getiren Aydın, her geçen gün hiçbir vicdanın kabullenemeyeceği yeni acılarla güne uyandıklarını söyledi.
Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini gözler önüne serilmesi gerektiğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:
"Bütün bu saldırılar yetmiyormuş gibi Gazze'ye insani yardımın girilmesine izin verilmiyor. Filistin'in her gün binlerce tır yardıma ihtiyacı varken günde 3-5 tırın girmesine izin veriliyor. İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin, soykırıma olan aleni desteği artarak sürüyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak buradan bütün meslektaşlarımıza ve halkımıza sesleniyoruz. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz."
İldeki bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği program, okunan duanın ardından sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır ve Siirt'te hekimler İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde açılan 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı apar topar kaldırıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatlerinin 40 saate düşeceği tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, resmi açıklama gelmeden haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtti ve çalışma hayatının tüm paydaşlarının ortak görüşleriyle belirleneceğini vurguladı. Türkiye'de haftalık mesai süresinin 40 saate düşmesi ve haftalık izinlerin 2 güne çıkması gündemde.
Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte Haberler.com'a yaptığı açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elles, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı. İrfan'ın adale sakatlığı ve yırtık oluştuğu belirtilirken, Osayi'nin durumu henüz net değil.
Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk yapıya yeni doğmuş erkek bebeği bıraktıktan sonra kaçan ve polisin çalışması sonucu yakalanan M.C.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.C.'nin bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söyledi öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?