Diyarbakır ve Siirt'te hekimler İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır ve Siirt'te hekimler İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

Diyarbakır ve Siirt\'te hekimler İsrail\'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

Diyarbakır ve Siirt'te beyaz önlüklerle sessiz yürüyüş düzenleyen hekimler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Gruplar, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını kınayarak, Gazze'li meslektaşlarının yanında olduklarını dile getirdi.

24.02.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır ve Siirt'te hekimler, beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi önünde toplanan aralarında hekim, sağlık çalışanı ve öğrencilerin bulunduğu grup, Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Uluslararası Doktorlar Derneği İl Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in bölgeyi bombalamaya, sınır bölgesine sığınan sivilleri öldürmeye devam ettiğini dile getiren Araç, şöyle devam etti:

"Tam 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı. Han Yunus'taki Nasır Hastanesine sığınan sivilleri kuşatma altına alan işgal birlikleri hastaneyi zorla tahliye ediyor. Yine de meslektaşlarımız, sağlık çalışanları, elektriksiz, susuz, oksijensiz, ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı biçimde mücadele ediyor."

Araç, Gazze'li meslektaşlarının yanında olduklarını dile getirdi.

Siirt

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup da Güres Caddesi Kızılay İş Merkezi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Dr. Özgür Aydın, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak sürdürdüğünü dile getiren Aydın, her geçen gün hiçbir vicdanın kabullenemeyeceği yeni acılarla güne uyandıklarını söyledi.

Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini gözler önüne serilmesi gerektiğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Bütün bu saldırılar yetmiyormuş gibi Gazze'ye insani yardımın girilmesine izin verilmiyor. Filistin'in her gün binlerce tır yardıma ihtiyacı varken günde 3-5 tırın girmesine izin veriliyor. İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin, soykırıma olan aleni desteği artarak sürüyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak buradan bütün meslektaşlarımıza ve halkımıza sesleniyoruz. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz."

İldeki bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği program, okunan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, İsrail, Siirt, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Siirt'te hekimler İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:29:13. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır ve Siirt'te hekimler İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement