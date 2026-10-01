Diyarbakır ve Siirt'te Yaşlılar Günü yürüyüşü yapıldı, Siirt'te yağmurda yüründü

Diyarbakır ve Siirt'te 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, müdürlük hizmet binasından Valilik önündeki Anıtpark'a kadar yürüyüş yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Faysal Yaşa, yaptığı konuşmada, yürüyüşün 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.

Hayat tecrübeleriyle yol gösteren yaşlıları anmak ve onlara olan sevgi ve saygıyı ifade etmek için bir arada olduklarını dile getiren Yaşa, şunları kaydetti:

"Unutmamalıyız ki bugün genç olan bizler de bir gün yaşlanacağız. Bu nedenle yaşlılarımıza her zaman sabırlı, anlayışlı, sevgi dolu ve saygılı davranmalıyız. Onların ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden biri de kendilerinin yalnız olmadıklarını hissetmeleridir."

Yürüyüşe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları, gaziler, yaşlılar ve öğrenciler katıldı.

Siirt

Siirt'te de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda çeşitli kurumların destek verdiği etkinliğe katılanlar, yağmur altında eski Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü önünden başlayarak Güres Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, etkinlikte yaptığı konuşmada, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle bu anlamlı yürüyüşü gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Katılımdan dolayı herkese teşekkür eden Sidar, şöyle konuştu:

"Bu yürüyüş, yalnızca birlikte attığımız adımlardan ibaret değil. Aynı zamanda sağlıklı yaşamın, hareketli kalmanın, sosyal hayattan kopmamanın ve hayatın her döneminde aktif olmanın önemini hatırlatan güzel bir buluşma oldu. Yaş almak hayatın gerisinde kalmak anlamına gelmez. Aksine yıllar boyunca edinilen bilgi, tecrübe ve birikimin daha da değer kazandığı bir dönemdir. Büyüklerimizin aileleriyle, çevreleriyle ve toplumla bağlarını güçlü bir şekilde sürdürmeleri, günlük yaşamın içinde yer almaları ve kendilerini değerli hissetmeleri hepimiz açısından çok önemlidir."