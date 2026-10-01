Diyarbakır ve Siirt'te Yaşlılar Günü yürüyüşü yapıldı, Siirt'te yağmurda yüründü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır ve Siirt'te Yaşlılar Günü yürüyüşü yapıldı, Siirt'te yağmurda yüründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır ve Siirt'te 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Diyarbakır'da müdürlük çalışanları, gaziler, yaşlılar ve öğrenciler katılırken Siirt'te yağmur altında yüründü; yürüyüşün 81 ilde eş zamanlı yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır ve Siirt'te 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, müdürlük hizmet binasından Valilik önündeki Anıtpark'a kadar yürüyüş yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Faysal Yaşa, yaptığı konuşmada, yürüyüşün 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.

Hayat tecrübeleriyle yol gösteren yaşlıları anmak ve onlara olan sevgi ve saygıyı ifade etmek için bir arada olduklarını dile getiren Yaşa, şunları kaydetti:

"Unutmamalıyız ki bugün genç olan bizler de bir gün yaşlanacağız. Bu nedenle yaşlılarımıza her zaman sabırlı, anlayışlı, sevgi dolu ve saygılı davranmalıyız. Onların ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden biri de kendilerinin yalnız olmadıklarını hissetmeleridir."

Yürüyüşe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları, gaziler, yaşlılar ve öğrenciler katıldı.

Siirt

Siirt'te de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda çeşitli kurumların destek verdiği etkinliğe katılanlar, yağmur altında eski Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü önünden başlayarak Güres Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, etkinlikte yaptığı konuşmada, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle bu anlamlı yürüyüşü gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Katılımdan dolayı herkese teşekkür eden Sidar, şöyle konuştu:

"Bu yürüyüş, yalnızca birlikte attığımız adımlardan ibaret değil. Aynı zamanda sağlıklı yaşamın, hareketli kalmanın, sosyal hayattan kopmamanın ve hayatın her döneminde aktif olmanın önemini hatırlatan güzel bir buluşma oldu. Yaş almak hayatın gerisinde kalmak anlamına gelmez. Aksine yıllar boyunca edinilen bilgi, tecrübe ve birikimin daha da değer kazandığı bir dönemdir. Büyüklerimizin aileleriyle, çevreleriyle ve toplumla bağlarını güçlü bir şekilde sürdürmeleri, günlük yaşamın içinde yer almaları ve kendilerini değerli hissetmeleri hepimiz açısından çok önemlidir."

Kaynak: AA
DiyarbakırEtkinlikGüncelDünyaSiirtYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:24
Özgür Özel’den Cemil Tugay’ın Erdoğan ziyaretine ’lüzumsuz’ yanıtı
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:41
Güllü’nün ölümü davasında ilk duruşma başladı O gecenin tek tanığı adliyede
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:34:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyarbakır ve Siirt'te Yaşlılar Günü yürüyüşü yapıldı, Siirt'te yağmurda yüründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei