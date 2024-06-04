Diyarbakır ve Van'da protesto yasaklama süresi uzatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır ve Van'da protesto yasaklama süresi uzatıldı

Diyarbakır ve Van\'da protesto yasaklama süresi uzatıldı

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından olası protestoları önlemek amacıyla Diyarbakır ve Van'da daha önce açıklanan yasaklama kararı süresinin, uzatıldığı duyuruldu.

04.06.2024 21:27  Güncelleme: 21:28
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(DİYARBAKIR) - Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından olası protestoları önlemek amacıyla Diyarbakır ve Van'da daha önce açıklanan yasaklama kararı süresinin, uzatıldığı duyuruldu.

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Atış'ın görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına yönelik olası protesto eylemlerini önlemek amacıyla, Doğu ve Güneydoğu'nun birçok kentinde eylem ve etkinlik yasaklama kararı alınmıştı. Diyarbakır ve Van valiliklerince yapılan açıklamada, yasaklama süresinin uzatıldığı bildirildi. Buna göre, Diyarbakır'da daha önce ilan edilen 4 günlük yasaklama süresi 7 güne çıkarıldı, Van'da da 5 gün olarak belirlenen yasaklama süresi 2 gün daha uzatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Van'da protesto yasaklama süresi uzatıldı - Son Dakika

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