Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda TIR ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda TIR ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda sabah saatlerinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Viranşehir kara yolu üzerinde bulunan Halid Bin Velid Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 ACF 963 plakalı otomobil ile 76 AB 817 plakalı TIR çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Kaynak: DHA
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