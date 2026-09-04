Diyarbakır Yenişehir'deki silahlı saldırıda iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır Yenişehir'deki silahlı saldırıda iki şüpheliden biri tutuklandı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir araca silahla ateş açılması sonucu 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Şüphelilerden A.İ.Ö. mahkemece tutuklanırken, Ş.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da bir araca düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün merkez Yenişehir ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda, seyir halindeki SUV tipi araca, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişi veya kişilerce silahla ateş açılması sonucu 1'i ağır 2 kişinin yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında A.İ.Ö. ve Ş.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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