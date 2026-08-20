Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

On Gözlü Köprü mevkisinde gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.