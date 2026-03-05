Diyet Yapmadan 26 Kilo Verdi

İZMİR'de balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Saliha Bedel (50), Karşıyaka Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığı diyetisyen desteğiyle 26 kilo verdi. Diyet yapmadan yalnızca beslenme düzenini değiştirerek kilo verdiğini belirten Bedel, "İnsan kuş gibi oluyor, rahatlıyor. Dengeli beslenmeye devam ediyorum. Vermem gereken 8 kilom daha var. İnşallah hedefime ulaşacağım" dedi.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Saliha Bedel, yaklaşık 1,5 yıl önce 115 kilo ağırlığındayken kilo vermek amacıyla Karşıyaka 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu. Diyetisyen Elif Karataş'ın desteğiyle beslenme şeklini değiştiren Bedel, 26,5 kilo verdi. Eşi Hasan Bedel ile birlikte işlettikleri balıkçı dükkanında çalışan Bedel, "Fazla kilolarım yüzünden sağlık sorunlarım oldu ve 115 kilodayken zayıflamaya başladım. Şimdi 88,5 kiloya düştüm. Aile hekimimiz Karşıyaka 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirdi. Diyetisyen Elif Hanım, kan vermem gerektiğini söyledi. Sonuçlarıma göre bana beslenme planı çıkardı. Ben de onlara uyarak zayıflamaya başladım" diye konuştu.

'SAATİNDE, DÜZENLİ VE HER ŞEYDEN AZ YİYEREK İLERLİYORUM'

Daha önce de zayıflamak istediğini ancak başarılı olamadığını anlatan Bedel, bu kez beslenme planına uymakta zorlanmadığını belirterek, "Bu süreci çok kolay geçirdim. Bu ikinci denemem ve başarılı oldu. Çünkü hiç acıkmadım. Daha önce hiç doymuyordum. Şimdi kan sonuçlarıma, değerlerimin düşük ya da fazla olmasına göre dengeli besleniyorum. Hiçbir ilaç kullanmadan sadece dengeli beslenerek bu kiloya ulaştım. Kilo verdikten sonra daha rahat hareket etmeye başladım. Kendimi de iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Günlük beslenme düzenini de anlatan Bedel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah erken kalkıp kahvaltıyla güne başlıyorum. Sonra 11.30'da ara öğünüm var. Bir meyve yiyor, kefir, ayran ya da süt içiyorum. Öğle yemeğinde kendi yağıyla fırın ya da ızgara şeklinde pişirdiğim balık yiyorum. 16.30'da meyve arası var. Akşam yemeklerinde ise balık ya da et veya sebze tüketiyorum. Hiçbir şeyi kesmedim. Bu yaptığım diyet değil aslında. Tamamen beslenme şeklim oldu. Saatinde, düzenli ve her şeyden az yiyerek ilerliyorum."

'NASIL KİLO VERDİĞİMİ MERAK EDİYORLAR'

Hedeflediği kiloya ulaşmak için 8 kilo daha vereceğini belirten Bedel, "Dükkanda eşimle çalışıyorum. Müşterilerle iç içeyim. Beni gördüklerinde nasıl bu kadar kilo verdiğimi merak edip, soranlar oluyor. Sağlık Bakanlığımızın sunduğu ücretsiz desteği anlatıyorum. Eskiden zor hareket ediyordum. Yürürken, iş yaparken zorlanıyordum. Şimdi daha iyiyim. İnsan kuş gibi oluyor, rahatlıyor. Tansiyonum, kolesterolüm düzenine girdi. Bu şekilde beslenmeye devam ediyorum. Vermem gereken 8 kilom daha var. İnşallah hedefime ulaşacağım. Zayıflamak isteyenlere gitmelerini tavsiye ederim. Bu uygulama ücretsiz, devletimiz böyle bir imkan sağlamış. Çok da rahat. Kısa yürüyüşler de yapabilirler. Ben gün boyu burada çalıştığım halde, sadece beslenerek kilo verdim. Su içmiyormuşum onu öğrendim. Günde 2,5 ya da 3 litre su içiyorum" diye konuştu.

Hasan Bedel ise eşine dair, "Sağlığına kavuşması bize yeter. Daha önce vücudu ağır geliyordu. Şimdi kendisi daha rahatladı. Beslenme düzeninden memnunum" dedi.

'ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEMİZ LAZIM'

Diyetisyen Elif Karataş da danışanının vücut analiz cihazında ölçümlerini yaptıklarını dile getirerek, "Aile hekimliğinde yapılan kan tetkikleri ile birlikte ona uygun bir beslenme programı oluşturduk. Saliha Hanım yaklaşık 26,5 kilo verdi, uyumu çok güzeldi. Anlattıklarımı çok güzel anladı. Hayatına çok güzel adapte etti. Kilo vermeye niyetliydi. Yapılan en büyük yanlışlardan biri, kahvaltı yapmıyoruz. Bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Az az sık sık beslenmemiz gerekiyor. Ara öğünleri tüketmemiz gerekiyor. Çünkü farkına varmasak da öğün atladığımız zaman acıkıyoruz. Bu da bir sonraki öğüne çok daha fazla aç girmemize sebep oluyor. Bu yüzden beslenme konusunda kimi zaman kontrolden çıkabiliyoruz. Bu yüzden 3 ana, 3 ara öğün şeklinde beslenmeyi tavsiye ediyorum. Maalesef artık çok küçük çocuklarda dahi obeziteye rastlanabiliyor. Obezite, kronik bir rahatsızlık ve tüm toplumumuzu etkileyen bir halk sağlığı sorunu" diye konuştu.