Bursa'da tıbbi onkoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Haluk Keskin (40) ile Çocuk Gelişimi Öğretmeni Atifet Keskin'in (38), Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konan oğulları Rahmi Kerem'in (4) tedavisi için Valilik onaylı başlattığı kampanya hedefine ulaştı. Rahmi Kerem'in tedavisi için gerekli olan 2,9 milyon dolar, 800 doktorun da aralarında olduğu hayırseverlerin bağışlarıyla 10 ayda toplandı. Rahmi Kerem, gen tedavisi için Dubai'ye gitti.

Kentte yaşayan ve Şehir Hastanesi'nde tıbbi onkoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Haluk Keskin ile Öğretmen Atifet Keskin'in 8, 4 ve 2 yaşındaki 3 oğlundan Rahmi Kerem'e, 2025 yılı Mart ayında, kas hastalığı DMD teşhisi konuldu. Doktor Haluk Keskin, mesleki dikkatiyle oğlundaki yüksek karaciğer değerlerini fark edip süreci başlattı. Manisa'nın Demirci ilçesinde 9 yıl dahiliye uzmanı olarak görev yapan Keskin, Bursa Şehir Hastanesi'nde medikal onkoloji yan dal ihtisasına başlarken, hastalığı araştıran aile, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde tedavinin mümkün olduğunu öğrendi. Tedavi giderlerini karşılama imkanı olmayan aile, gerekli olan 2 milyon 900 bin doların toplanması için Manisa Valiliği'nden 8 Ocak'ta kampanya için izin aldı.

BİRÇOK HASTAMA ŞİFA OLDUM, OĞLUMA ŞİFA SAĞLAYAMIYORUM

Ocak ayında oğlunun tedavisi için kampanya başlatan Doktor Haluk Keskin, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuğumuz kasları yıkılmadan hastalık vücutta ilerlemeden tedaviyi ne kadar erken alırsa o kadar fayda görecek. Şu an zamanla yarışıyoruz. DMD hastalığında yürüyen her çocuğa bu tedaviyi verebiliyorlar. Ama kaslar sürekli yıkıldığı için ne kadar erken alırsa bu tedaviden o kadar fazla fayda görecek" demişti.

Hekim olarak 16 yıldır görev yaptığını dile getiren Haluk Keskin, "Birçok hastanın hayatına dokundum, şifaya vesile oldum. Birçok hastama ve yakınlarına umut oldum. Ama şu an Allah'ın takdiri evladım için şifa bulamıyorum, şifayı sağlayamıyorum. Bu nedenle tüm Türk halkından evladımın elinden tutmasını ve onun kampanyasına destek olmasını talep ediyorum" dedi.

MESLEKTAŞLARINA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Meslektaşlarından da destek bekleyen Keskin, "Şu an kampanyamızın tamamlanması için yaklaşık 72 milyon liraya ihtiyacım var. Bu zamana kadar Allah razı olsun birçok doktor sosyal medyada ve sahada destek veriyor. 14 bin 400 doktor ve diş hekimi 5'er bin lira bağış yaparsa kampanyamız bitecek. Bunu sosyal medyadan duyuruyoruz. Ben onların bir meslektaşı olarak bir kardeşi olarak sesleniyorum. Çünkü doktorlukta 'Meslektaşımız, kardeşimizdir' anlayışı vardır. Doktor camiasından da kardeşi olarak bana destek olmalarını talep ediyorum" diye konuşmuştu.

10 AYDA HEDEFE ULAŞILDI, AİLE DUBAİ'YE GİTTİ

DHA'nın haberinin ardından Tıbbi Onkoloji Derneği de resmi internet sitesinden bağış yapmaları için hekimlere çağrıda bulundu ve gerekli olan para 10 ay içinde toplandı. Kampanyanın başarıya ulaştığını duyuran Keskin ailesi, çocuklarının tedavisi için 8 Kasım'da Dubai'ye gitti. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Doktor Haluk Keskin, 800 meslektaşının kampanyaya destek olduğunu söyledi. Oğlunun gen tedavisine başlandığını ve önlerinde 3 aylık bir süreç olduğunu belirten Keskin, Rahmi Kerem'in tedavi gördüğü hastanedeki doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına kısa sürede alıştığını ve çok mutlu olduğunu söyledi. DHA'nın ulaştığı fotoğraflarda da Rahmi Kerem'in neşeli olduğu görüldü.