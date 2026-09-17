DMD hastası Kerem, iyileşip asker olmak istiyor - Son Dakika
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DMD hastası Kerem, iyileşip asker olmak istiyor

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DMD hastası Kerem, iyileşip asker olmak istiyor
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ADANA'da yaşayan Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası Kerem Yusuf Tepe (6) için başlatılan valilik onaylı kampanyada sadece yüzde 21 ilerleme sağlandı.

ADANA'da yaşayan Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası Kerem Yusuf Tepe (6) için başlatılan valilik onaylı kampanyada sadece yüzde 21 ilerleme sağlandı. Tepe ailesi, oğullarının tedavisi için yardım talebinde bulunurken; baba Serdal Tepe (41), "En büyük hayali asker olmak. Asker üniformalarını görünce çok mutlu oluyor" dedi.

Kentte sağlık sektöründe görev yapan Aydan (41) ile Serdal Tepe çiftinin ikinci çocukları Kerem Yusuf'a, 2 yıl önce DMD kas hastalığı teşhisi kondu. Tepe ailesi, oğullarının yurt dışında yaklaşık 2,9 milyon dolar tutarındaki gen tedavisine ulaşabilmesi için valilik onaylı kampanya başlattı. Aile, gereken tutarın yalnızca yüzde 21'ine ulaşabildi. Hem çalışan hem oğlunun tedavisiyle ilgilenen anne Tepe, konuşma geriliği olan ve yürümekte zorlanan Kerem Yusuf'un kas kaybının daha da ilerlememesi için büyük çaba sarf ediyor.

'KAMPANYAMIZ ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR'

Aydan Tepe, "Oğlum şu an 6 yaşında ve ilkokul 1'inci sınıfa başlaması gerekirken tekrar anaokuluna yazıldı. Çünkü ilacını alamadı. Ayrıca yoğun şekilde havuz ve fizik tedavi aldığı için ilkokul süreciyle birlikte ağır geleceğinden oğlumu tekrardan anaokuluna yazdırdık. Oğlum ilkokula gitmeyi çok istiyordu ama maalesef bunu bir yıl daha ertelemek zorunda kaldık. Aradan geçen 18 ayda kampanyamız yüzde 21'lik bir seviyede kaldı. Maalesef kampanyamız çok yavaş ilerliyor ve oğlumun kasları günden güne eriyor. Oğlumun seneye tedavi olmuş şekilde ilkokula başlayabilmesi için lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bu süre zarfında bütün Türk milletinden oğlum için destek istiyorum. Evladı ile imtihan edilen bir anneyim, kendinizi benim yerime koyun. Lütfen bu zorlu süreçte bizi yalnız bırakmasınlar" diye konuştu.

KEREM'İN EN BÜYÜK HAYALİ ASKER OLMAK

Serdal Tepe ise "DMD, ölümcül bir kas hastalığı olduğundan konuşmasında ve yürümesinde büyük etken oluyor. Bundan dolayı yeniden anaokuluna devam etmek durumunda kaldı. Okul saati yaklaştığında çantasını ve tüm hazırlığını kendi yapıyor. Okulu çok seviyor. Öğretmenin verdiği aktiviteleri, ödevleri büyük bir heyecanla yapıyor. Onun bu hallerini gördüğümde çok duygulanıyorum. En büyük hayali de asker olmak. Asker üniformalarını görünce çok mutlu oluyor. Yurt dışındaki tedavinin bedeli 2,9 milyon dolar ve bu miktarın yalnızca yüzde 21'ine ulaşabildik. İlacına kavuşup, Türkiye Cumhuriyeti devletimize bir asker olarak görev yapmasını çok istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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