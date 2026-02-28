DMM'den Asılsız İddialara Cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DMM'den Asılsız İddialara Cevap

28.02.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin İran'a saldırılara destek verdiği iddiaları asılsızdır, DMM'den açıklama yapıldı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya mecralarında yer alan Türkiye'nin İran'a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan ve Türkiye'nin İran'a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta; taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dahil olmak üzere hava, kara ve deniz unsurlarının hiçbirini operasyonel amaçlarla kullandırmaz. Bu husus, ülkemizin temel dış politika ve güvenlik prensipleri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin hava, kara ve deniz sahası üzerindeki egemenlik hakları tam ve tartışmasızdır. Egemenlik alanlarımıza ilişkin tüm faaliyetler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda ve yetkili makamların denetim ve kontrolü altında yürütülmektedir. Kamuoyunun, spekülatif ve mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Türkiye, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel DMM'den Asılsız İddialara Cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Almanya’da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:37
İran’da vurulan ilkokulda can kaybı 64’e yükseldi
İran'da vurulan ilkokulda can kaybı 64'e yükseldi
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 18:35:58. #7.13#
SON DAKİKA: DMM'den Asılsız İddialara Cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.