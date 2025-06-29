DMM, İzmir'deki Yangın İddiasını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " İzmir'deki orman yangınının bir kişi tarafından kasten çıkarıldığı" iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya ve çeşitli platformlarda dolaşıma giren İzmir Aliağa Bozköy'deki yangın kontrol çalışmalarına ait bir görüntünün, "bir şahsın ormanı kasten yaktığı" iddiasıyla servis edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 22-25 Haziran tarihlerinde İzmir Aliağa Bozköy'de çıkan orman yangınının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililer tarafından bilinçli olarak "karşı ateş" yöntemi uygulanarak çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için kontrollü yakma işlemi gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın söndürme ekipleri, alevlerin daha geniş alanlara sıçramasını engellemek için stratejik olarak belirli bölgelerde kontrollü yakma işlemleri gerçekleştirmiş, bu yöntemle yangının ilerlemesinin durdurulması ve kontrol altına alınması hedeflenmiştir. Orman yangınları gibi hassas konularda vatandaşlarımızı resmi ve güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeye çağırıyoruz. Hassas dönemlerde, teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyunda yanlış algılamalara yol açabileceğine dikkat çekiyoruz. Bu vesile ile orman yangınları ile mücadele eden tüm kamu görevlilerimize ve gönüllülere minnettarlığımızı ifade ediyoruz."