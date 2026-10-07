DMM, Pakistan'da Mekke Anlaşması protesto iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı - Son Dakika
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DMM, Pakistan'da Mekke Anlaşması protesto iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı

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DMM, Pakistan\'da Mekke Anlaşması protesto iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı
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DMM, Pakistan'da Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Anlaşması'na yönelik protesto iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı. Paylaşılan görüntülerin Pakistan'da daha önce düzenlenen iç politika gösterilerine ait olduğu, diplomatik süreçle ilgisi bulunmadığı belirtildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Pakistan halkının Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Anlaşması'nı protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüğü yönünde dolaşıma sokulan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında, Pakistan halkının Türkiye'nin de taraf olduğu 'Mekke Anlaşması'nı protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüğü yönünde dolaşıma sokulan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu paylaşımlarda kullanılan görüntüler, iddia edildiği gibi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki diplomatik süreçlerle ya da herhangi bir anlaşmayla ilişkili değildir. Yapılan incelemeler neticesinde; bahse konu görüntülerin, Pakistan'da daha önce düzenlenen iç politika odaklı gösterilere ait olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizin de yer aldığı barışı, huzuru ve istikrarı pekiştirmeyi amaçlayan diplomatik girişimleri hedef alarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan manipülatif paylaşımlara ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA
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