DMM: Türk Uçakları Yunan Hava Sahasını İhlal Etmedi - Son Dakika
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DMM: Türk Uçakları Yunan Hava Sahasını İhlal Etmedi

08.06.2026 14:09
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DMM, Türk uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal ettiğine dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve yine Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. 7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını ihlal etmiş, bu nedenle KKTC'de konuşlu A/R nöbeti tutan iki Türk F-16 uçağı derhal tedbir amaçlı kaldırılmıştır. Uçaklar, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup, GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır. Öte yandan, 6 Haziran 2026 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115'inci Kuruluş Yıldönümü ve Gençlik ve Havacılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen uçuşların tamamı 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı uçuş bölgesinde icra edilmiş olup; Yunanistan hava sahası herhangi bir şekilde ihlal edilmemiştir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek ve provokasyon oluşturmak amacıyla ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel DMM: Türk Uçakları Yunan Hava Sahasını İhlal Etmedi - Son Dakika

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