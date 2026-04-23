Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dnipro'ya Hava Saldırısı: 2 Ölü, 9 Yaralı

23.04.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus ordusu Dnipro’ya düzenlediği hava saldırısında 2 kişiyi öldürdü, 9 kişi yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Dnipro kentine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Mevcut bilgilere göre saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, saldırıdan etkilenen 26 kişiye psikolojik destek sağlandığı vurgulandı.

"Rus ordusu 155 SİHA ile saldırılar düzenledi"

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Rusya'nın bu gece Ukrayna'ya 155 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırılar düzenlediği açıklandı.

Hava Savunma Kuvvetlerince 139 SİHA'nın etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, kalan SİHA'ların ise ülkede 9 noktaya isabet ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun saldırılarda "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi SİHA'lar kullandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 10:42:26. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.