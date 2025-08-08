Dodik Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dodik Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu

08.08.2025 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik, hapis cezasının dondurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, Merkez Seçim Kurulu kararıyla görevden alınmasının ardından hakkında verilen 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezasının dondurulması için Bosna Hersek Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Dodik'in avukatlarının, "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymamak" suçundan 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası alan ve Bosna Hersek Merkez Seçim Kurulu tarafından görevden alınan Dodik için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundukları aktarıldı.

Avukat ekibinin yaptığı açıklamada, Dodik'e ilişkin geçici tedbir kararı talep ettikleri belirtilerek, Anayasa Mahkemesindeki sürecin ne kadar süreceğinin bilinmediği ifade edildi.

Bosna Hersek medyası ayrıca, daha önce Bosna Hersek kurumlarını "tanımadığı" yönünde açıklamalar yapan Dodik'in yine bir Bosna Hersek kurumuna başvuruda bulunarak söylemleriyle çeliştiğini kaydetti.

Ayrılıkçı söylemleriyle bilenen Dodik'in OHR karşıtlığı

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Bosnalı Sırp lider Dodik, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan OHR ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Dodik liderliğinde NSRS, Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

İhtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti.

Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.

Aralık 2023'te başlayan dava sürecinin ardından Bosna Hersek Mahkemesi 26 Şubat'ta kararını açıklamış ve Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Temyize taşınan dava sürecinde Bosna Hersek Temyiz Mahkemesi ise 1 Ağustos'ta Dodik'e verilen cezayı onamıştı.

Bosna Hersek Merkez Seçim Kurulu, 6 Ağustos'ta verdiği kararda Dodik'i oy birliğiyle görevden aldığını açıklamış, Dodik ise referanduma gideceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Anayasa Mahkemesi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dodik Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

16:01
Ormanda cesedi bulunan Teslime babası ve annesi için savcılığa gitmiş
Ormanda cesedi bulunan Teslime babası ve annesi için savcılığa gitmiş
14:33
Çanakkale’de orman yangını Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
Çanakkale'de orman yangını! Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
22:01
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
21:25
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
21:23
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı öncesi hastalık
Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
21:10
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
21:08
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
21:07
Erzurum’da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
20:46
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
20:17
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 16:45:22. #7.11#
SON DAKİKA: Dodik Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.