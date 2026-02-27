Dodurga'da Ramazan Şenliği

Çorum'un Dodurga ilçesinde çocukların ramazan ayının manevi iklimini hissetmesi amacıyla ramazan şenliği düzenlendi.
Dodurga Belediyesince Dodurga Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Hacivat-Karagöz oyunu izletildi.
Etkinlikte ayrıca çeşitli illüzyon gösterileri sahnelendi.
Etkinliğe çocuklarla Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur ve Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da katıldı.
