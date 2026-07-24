Dodurga'da Sağlık Farkındalığı Etkinliği

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde sağlık farkındalığı etkinliği gerçekleştirildi.

Orta Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Merkez Cami avlusunda kurulan stantta, "Sanki İçtim" kampanyası kapsamında sigaranın zararlarına dikkat çekilirken, kanser taramaları, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında bilgilendirme eğitimi ve sağlık taramaları yapıldı.

Sağlık personeli tarafından vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi verilirken, erken teşhisin önemi vurgulandı.

Kanser taramaları konusunda bilgilendirilen vatandaşlar, ücretsiz tarama hizmetlerinden yararlanmaları konusunda teşvik edildi, yaz aylarında görülme riski artan KKKA hastalığına karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.