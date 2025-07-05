Çorum'un Dodurga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca yaralandı.
Osman Ş. (76) idaresindeki 19 EV 524 plakalı otomobil, Dodurga- İskilip kara yolu Sokutaşı mevkisinde trafik levhasına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Kadriye Ş. (75) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Dodurga'da Trafik Kazası: Karı Koca Yaralandı - Son Dakika
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