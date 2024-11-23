Dodurga'da Vefat Eden Öğretmenler Anıldı

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Dodurga'da vefat eden öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, vefat eden öğretmenler için anma etkinliği yapıldı.

Program kapsamında kurum yöneticileri, eğitimciler ve öğrenciler, vefat eden öğretmenlerin kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Ziyaretlerde ayrıca öğretmenlerin ruhu için Kur'an okundu.