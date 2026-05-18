Dodurga\'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çorum'un Dodurga ilçesinde yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi.
Dikenli köyünde Veysel Doğan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
