Dodurga'da Yerli Malı Müzesi Açıldı - Son Dakika
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Dodurga'da Yerli Malı Müzesi Açıldı

Dodurga\'da Yerli Malı Müzesi Açıldı

Çorum'un Dodurga ilçesinde, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Yerli Malı Müzesi açıldı.

18.12.2024 17:20
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Çorum'un Dodurga ilçesindeki bir okulda "Yerli Malı Müzesi" açıldı.

Mustafa Kemal İlkokulunda Yerli Malı Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde "Yerli Malı Müzesi" oluşturuldu.

Müzede, ilçede geçmişte kullanılan eski eşyalar ve yöresel ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Okul Müdürü Eren Köylü, müzenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Yerli Malı Haftası'nı farklı bir etkinlikle kutlamak istediklerini, bu nedenle müze oluşturduklarını söyledi.

"Bir başkadır benim Dodurga'm" sloganıyla oluşturdukları müzede ilçeye has birçok eşyanın sergilendiğini belirten Köylü, "İlçemizde eskiden kullanılan eşyaları ve yöresel ürünlerimizi Yerli Malı Müzesi adı altında sergiledik. İçerisinde 100 yılı aşkın süredir özenle saklanan gelinlik, saat, el işlemeleri gibi eşyaların bulunduğu müze ile amacımız öğrencilerimize yerli malının önemini anlatmak ve onları bu bilinçle yetiştirmek." dedi.

Açılış töreninin ardından öğrenciler ve davetliler müzeyi gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dodurga'da Yerli Malı Müzesi Açıldı - Son Dakika

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