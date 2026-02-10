5 Bin Öğrenciye Eğitim Verilecek Program Foça'dan Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

5 Bin Öğrenciye Eğitim Verilecek Program Foça'dan Başlatıldı

10.02.2026 12:22  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 'Doğa Çantam Eğitim ve Etkinlik Programı' çerçevesinde, 5 ilçe ve 50 okulda toplam 5 bin öğrenciye çevre ve doğa temelli eğitimler veriliyor. Proje, öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarını ve doğayla daha fazla etkileşimde bulunmalarını hedefliyor.

İZMİR - "5 İlçe 50 Okul 5 bin öğrenciye Doğa Çantam Eğitim ve Etkinlik Programı" çerçevesinde, Foça Gerenköy İlkokulu'nda öğrencilere çevre ve doğa temelli eğitimler verildi. 5 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenen proje kapsamında, eğitim ve etkinliklerin, belirlenen takvim doğrultusunda farklı okullarda sürdürülmesi planlanıyor.

İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) öncülüğünde, birlik üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Menemen Belediyesi ve Foça Belediyesi ortaklığında "5 İlçe 50 Okul 5000 Öğrenci – Doğa Çantam Eğitim ve Etkinlik Programı" Foça'dan başlatıldı.

Foça Kaymakamlığı, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İZKUŞ işbirliğiyle Foça'nın Gerenköy Mahallesi'nde bulunan Gerenköy İlkokulu'nda eğitim ve etkinlik programı düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmaları bölümüne geçildi.

Programda konuşan Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Güçlüer, Doğa Çantam Projesi'nin öğrencilerin yalnızca akademik değil, sosyal ve çevresel gelişimlerine de katkı sunduğunu ifade etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Güçlüer, eğitim süreçlerinin sınıf ortamıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, öğrencilerin doğayla temas ederek öğrenmelerinin kalıcı kazanımlar sağladığını belirtti. Güçlüer, proje kapsamında öğrencilerin gözlem yapma, çevreyi tanıma ve doğayı koruma bilinci edinmelerinin hedeflendiğini aktardı.

Foça Belediye Başkanı ve İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği Başkanı Saniye Bora Fıçı, Doğa Çantam Projesi'nin çocuklara yönelik çevre ve doğa temelli eğitim çalışmalarını kapsadığını belirtti. Başkan Fıçı, proje kapsamında öğrencilerin doğayı tanıma, çevre bilinci kazanma ve yaşadıkları doğal çevreyi fark etme sürecine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Fıçı, İzmir Kuş Cenneti'nin barındırdığı biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemine dikkati çekerek, proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklerle öğrencilerin kuş türleri, sulak alanlar ve doğal yaşam hakkında bilgi edinmelerinin amaçlandığını dile getirdi. Fıçı, çevre bilincinin erken yaşlarda kazanılmasının kalıcı bir farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Doğa Çantam Eğitim ve Etkinlik Programı'nın beş ilçede elli okulda uygulanacağını ve toplam 5 bin öğrenciye ulaşılmasının planlandığını aktaran Başkan Fıçı, projenin Foça Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği iş birliğiyle yürütüldüğünü söyledi.

Başkan Fıçı'nın ardından konuşan Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, doğa ve insan ilişkisine dikkat çekti. Kaymakam Aydın konuşmasında; doğanın insanlara muhtaç olmadığını, insanların doğaya muhtaç olduğunu ifade ederek, dünyanın yaklaşık 4,5 milyar yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve bu süreçte doğanın kendini sürekli yenileyerek varlığını sürdürdüğünü belirtti. Aydın, milyonlarca yıl önce yaşayan dinozorlardan günümüze kalan en yakın canlı grubunun kuşlar olduğunu vurgulayarak, bu açıdan İzmir Kuş Cenneti'nin ekosistem açısından önemli bir konuma sahip olduğunu dile getirdi.

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan "Hoş Geldiniz" çiçeği protokole sunuldu. Program, Gerenköy İlkokulu öğrencilerinin sahnelediği Nasrettin Hoca "Pazar" adlı tiyatro gösterisiyle devam etti.

Etkinlik kapsamında flüt eşliğinde gerçekleştirilen Doğa Sesleri Müzik Dinletisi ile insan ve doğa arasındaki ses, müzik ve hikaye ilişkisine dikkat çekildi.

Programın ilerleyen bölümünde, İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği tarafından Doğa Çantam Projesi kapsamında öğrencilere verilecek eğitim içerikleri hakkında protokole bilgi verildi. Birlik Başkanı tarafından okul yönetimine proje kapsamında hediyeler takdim edildi.

Program sonunda protokol üyeleri tarafından öğrencilere katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinlik, sınıf ve fotoğraf sergi ziyaretinin ardından sona erdi.

5 ilçede 50 okulda toplam 5 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenen proje kapsamında, eğitim ve etkinliklerin belirlenen takvim doğrultusunda farklı okullarda sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Çevre, Foça, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 Bin Öğrenciye Eğitim Verilecek Program Foça'dan Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu
İlkokulda yangın çıktı öğrenciler tahliye edildi İlkokulda yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi
Sakarya’da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Kenan Yıldız’ı durdurma planı hazır Galatasaray'ın Kenan Yıldız'ı durdurma planı hazır
Bu akşam sahadalar mı Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Otoyolda dehşet Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar Otoyolda dehşet! Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar

13:49
Mourinho’nun Benfica kariyeri bitiyor İşte yerine gelecek isim
Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim
13:46
Alex, Fenerbahçe’nin paylaşımına yorum yaptı Taraftarlar beğeni yağdırdı
Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı
13:44
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 13:55:32. #.0.5#
SON DAKİKA: 5 Bin Öğrenciye Eğitim Verilecek Program Foça'dan Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.