5 Bin Öğrenciye Eğitim Verilecek Program Foça'dan Başlatıldı

İZMİR - "5 İlçe 50 Okul 5 bin öğrenciye Doğa Çantam Eğitim ve Etkinlik Programı" çerçevesinde, Foça Gerenköy İlkokulu'nda öğrencilere çevre ve doğa temelli eğitimler verildi. 5 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenen proje kapsamında, eğitim ve etkinliklerin, belirlenen takvim doğrultusunda farklı okullarda sürdürülmesi planlanıyor.

İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) öncülüğünde, birlik üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Menemen Belediyesi ve Foça Belediyesi ortaklığında "5 İlçe 50 Okul 5000 Öğrenci – Doğa Çantam Eğitim ve Etkinlik Programı" Foça'dan başlatıldı.

Foça Kaymakamlığı, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İZKUŞ işbirliğiyle Foça'nın Gerenköy Mahallesi'nde bulunan Gerenköy İlkokulu'nda eğitim ve etkinlik programı düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmaları bölümüne geçildi.

Programda konuşan Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Güçlüer, Doğa Çantam Projesi'nin öğrencilerin yalnızca akademik değil, sosyal ve çevresel gelişimlerine de katkı sunduğunu ifade etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Güçlüer, eğitim süreçlerinin sınıf ortamıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, öğrencilerin doğayla temas ederek öğrenmelerinin kalıcı kazanımlar sağladığını belirtti. Güçlüer, proje kapsamında öğrencilerin gözlem yapma, çevreyi tanıma ve doğayı koruma bilinci edinmelerinin hedeflendiğini aktardı.

Foça Belediye Başkanı ve İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği Başkanı Saniye Bora Fıçı, Doğa Çantam Projesi'nin çocuklara yönelik çevre ve doğa temelli eğitim çalışmalarını kapsadığını belirtti. Başkan Fıçı, proje kapsamında öğrencilerin doğayı tanıma, çevre bilinci kazanma ve yaşadıkları doğal çevreyi fark etme sürecine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Fıçı, İzmir Kuş Cenneti'nin barındırdığı biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemine dikkati çekerek, proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklerle öğrencilerin kuş türleri, sulak alanlar ve doğal yaşam hakkında bilgi edinmelerinin amaçlandığını dile getirdi. Fıçı, çevre bilincinin erken yaşlarda kazanılmasının kalıcı bir farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Doğa Çantam Eğitim ve Etkinlik Programı'nın beş ilçede elli okulda uygulanacağını ve toplam 5 bin öğrenciye ulaşılmasının planlandığını aktaran Başkan Fıçı, projenin Foça Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği iş birliğiyle yürütüldüğünü söyledi.

Başkan Fıçı'nın ardından konuşan Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, doğa ve insan ilişkisine dikkat çekti. Kaymakam Aydın konuşmasında; doğanın insanlara muhtaç olmadığını, insanların doğaya muhtaç olduğunu ifade ederek, dünyanın yaklaşık 4,5 milyar yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve bu süreçte doğanın kendini sürekli yenileyerek varlığını sürdürdüğünü belirtti. Aydın, milyonlarca yıl önce yaşayan dinozorlardan günümüze kalan en yakın canlı grubunun kuşlar olduğunu vurgulayarak, bu açıdan İzmir Kuş Cenneti'nin ekosistem açısından önemli bir konuma sahip olduğunu dile getirdi.

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan "Hoş Geldiniz" çiçeği protokole sunuldu. Program, Gerenköy İlkokulu öğrencilerinin sahnelediği Nasrettin Hoca "Pazar" adlı tiyatro gösterisiyle devam etti.

Etkinlik kapsamında flüt eşliğinde gerçekleştirilen Doğa Sesleri Müzik Dinletisi ile insan ve doğa arasındaki ses, müzik ve hikaye ilişkisine dikkat çekildi.

Programın ilerleyen bölümünde, İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği tarafından Doğa Çantam Projesi kapsamında öğrencilere verilecek eğitim içerikleri hakkında protokole bilgi verildi. Birlik Başkanı tarafından okul yönetimine proje kapsamında hediyeler takdim edildi.

Program sonunda protokol üyeleri tarafından öğrencilere katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinlik, sınıf ve fotoğraf sergi ziyaretinin ardından sona erdi.

