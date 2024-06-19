Doğa harikası Acarlar Longozu, bayramda ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
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Doğa harikası Acarlar Longozu, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında bulunan Acarlar Longozu, Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde 4 bin ziyaretçiyi ağırladı. 24 kilometrekarelik alana sahip olan longoz, nilüferlerin çiçek açmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Acarlar Longozu, nadir bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapmasıyla da dikkat çekiyor.

19.06.2024 13:15
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Doğa harikası Acarlar Longozu, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinin arasında bulunan doğa harikası Acarlar Longozu'nda nilüferler çiçek açtı. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan longoz, Kurban Bayramı'nın ilk iki günü 4 bin ziyaretçiyi misafir etti.

Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan 24 kilometrekarelik alana sahip longoz, 200'e yakın yerli ve göçmen kuşla çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor. 7 buçuk kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin tek parça halindeki en uzun su basar ormanı olan Acarlar Longozu, ziyaretçilerine seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor. 74 familya ile dünyada nadir görülen 3 endemik bitkininde yer aldığı 187 cins bitki ve 226 taksonu, 215 farklı kuş, 22 sürüngen, 36 memeli, 6 balık türünün yaşadığı Acarlar Longozu, Sakarya'nın doğal güzelliklerinden bir tanesi olarak haftanın her günü ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Bu çerçevede Kurban Bayramı boyunca çok sayıda tatilcinin tercihi olan longoza bayramın ilk iki günü 4 bin ziyaretçi girişi gerçekleşti. Nilüferlerin açmasıyla ziyaretçi sayısında arttığı longozu gezen Dilay Değirmenci, "Ziyaretimiz çok güzel geçiyor. Burası çok kalabalık, ortamı ve doğası da çok güzel. Buraya ikinci gelişimiz. On sene önce gelmiştik. Doğası ve havasıyla çok keyifli bir yer, herkese tavsiye ederim" dedi.

" İstanbul'dan her sene geliyoruz"

Acarlar Longozu'na üçüncü kez geldiğini söyleyen Abdullah Şapçı, "Doğayla iç içe olan bir yer, kalabalık ve güzel bir yer, herkese tavsiye derim" derken ailesiyle longozda dolşan Yücel Özdemir, "Burayı çok güzel bulduk. İstanbul'dan her sene geliyoruz. Kuş sesleri ve manzarası çok iyi, herkese tavsiye ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Doğa harikası Acarlar Longozu, bayramda ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

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