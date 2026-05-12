Doğa Kırımına Karşı Mücadele

12.05.2026 18:15
DEM Parti, doğa tahribatına karşı Akbelen, Karlıova ve Varto'da çevrecilerin mücadelesini destekliyor.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, son dönemde artan doğa kırımına karşı çevrecilerin mücadelesini yükselttiğini belirterek, "Türkiye'nin dört yanında verilen bu mücadelede parti olarak yer alıyoruz ve destekliyoruz. Doğanın sermayeye ve yandaşlara peşkeş çekilmesine karşı Akbelen'de de Karlıova ve Varto'da da mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

DEM Parti Muğla teşkilatı ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve Muğla Ekoloji Meclisi temsilcileri TBMM'de DEM Parti Grubunu ziyaret etti. DEM Parti resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Partimizin Muğla il ve ilçe örgütlerinin yönetici ve üyeleri, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve Muğla Ekoloji Meclisi temsilcileri Meclis Grubumuzu ziyaret etti. Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları ile görüşen misafirlerimiz Barış ve Demokratik Toplum Süreci, Muğla'daki çevre tahribatı ve buna karşı verdikleri mücadeleye dair görüş ve taleplerini dile getirdi."

Kaynak: ANKA

