Doğada Cerrahlık: Geyik Sürüsü Görüntülendi

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"Doğadaki Cerrah" geyik sürüsünü görüntüledi

SAMSUN - Samsun'da görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak, doğada gezdiği sırada rast geldiği kızılgeyik sürüsünü dron ile görüntüledi. Geyiklerin karlı ormandaki görüntüsü ise doğanın güzelliğini gözler önüne serdi.

Medical Park Samsun Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, boş vakitleri ve izinli günlerinde Samsun başta olmak üzere birçok ildeki doğal güzellikleri ekipmanları ile birlikte gezerek kayıt altına alıyor. Karşılaştığı nadir anları profesyonel çekim aparatları ile kayda alan Doktor Karabıçak, bu görselleri 'doğadakicerrah' adını verdiği sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor.

Doğa fotoğrafçısı gezgin doktor, son olarak ziyaret ettiği Vezirköprü ilçesindeki geyikleri fark etti. Hayvanları ürkütmeden doronunu uçuran Dr. Karabıçak, çıplak gözle izlenmesi zor olan geyiklerin sürü halindeki davranışlarını kayıt altına aldı. Karlı kaplı ormanda sürü halinde koşuşan, yeşil ot arayan geyikleri kameraya kaydeden Karabıçak, nadir anların yanı sıra doğal güzellikleri de kayıt altına aldığını ifade etti.

Doğayı çok sevdiğini ve doğal güzelleri kayıt altına almanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Karabıçak, "Samsun'da doktorum. Gün içerisinde birçok hasta ile görüşüp, bazen günde birkaç ameliyata giriyorum. İşimden arda kalan boş zamanlarımı doğada geçirmekten çok zevk alıyorum. Temel yaşam ve doğada yaşamayı kolaylaştıracak alet ve ekipmanlarımın yanı sıra doğa fotoğrafçısı olduğumdan çekim için gerekli araçlarımı gezilerimde yanımda taşıyorum. Bu doğa gezilerinde nadir anları ya da göze hoş gelen doğa harikalarını kayda alıyorum. Bu anları da sosyal medya hesaplarımda paylaşıp, herkesin görmesini sağlıyorum" dedi.

Herkesin gitmeye imkan bulamayacağı yerleri gezen ve doğal yaşam alanlarını da kayıt altına alan Dr. Karabıçak, mesleğindeki özenin aynısı gezip, gördüğü yerleri kayıt altına alıp, aktarırken de gösteriyor.