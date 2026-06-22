Arkeoloji ve Sanat, Kuşadası'nda "Doğadan Tabloya Dönüşenler" Sergisinde Buluştu

(AYDIN) - Emekli arkeolog Songül Erbay'ın 25 yıllık meslek yaşamı boyunca gerçekleştirdiği arkeolojik kazılar, araştırma gezileri ve doğa yürüyüşleri sırasında topladığı doğal materyallerden oluşan "Doğadan Tabloya Dönüşenler: Doğa ve Arkeoloji" adlı sergi, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

İbramaki Sanat Galerisi, doğanın binbir rengini ve arkeolojinin izlerini sanatla buluşturan anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı.

Meslek hayatı boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda görev alan Songül Erbay, yıllar içinde topladığı doğal malzemeleri sabır ve emekle sanat eserlerine dönüştürdüğünü belirtti. Doğanın her köşesinde bir sanat saklı olduğuna inandığını ifade eden Songül Erbay, eserlerinin yalnızca birer tablo değil, aynı zamanda yılların birikimini ve yaşanmışlıklarını yansıtan hikayeler olduğunu söyledi.

Sergideki her çalışmanın arkasında uzun bir hazırlık süreci bulunduğunu anlatan Erbay, "Bu eserlerde kullanılan tüm materyaller doğadan toplandı. Her bir parçayı yıllar boyunca büyük bir özenle biriktirdim. Daha sonra onları tek tek işleyerek ve bir araya getirerek bugün gördüğünüz çalışmaları oluşturdum. Bu sergi benim için sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda 25 yıllık meslek hayatımın ve doğaya duyduğum sevginin bir yansıması" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nin sanata ve sanatçıya verdiği desteğin önemine de dikkati çeken Erbay, eserlerini sanatseverlerle buluşturma fırsatı sunan Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bu serginin açılmasına katkı sağlayan ve emeğime değer veren Kuşadası Belediyesi'ne içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu destek sayesinde yıllardır biriktirdiğim çalışmalarımı ziyaretçilerle paylaşma imkanı buldum" diye konuştu.

Doğanın sessiz tanıklığını sanatın diliyle görünür kılan "Doğadan Tabloya Dönüşenler: Doğa ve Arkeoloji" sergisi, İbramaki Sanat Galerisi'nde 26 Haziran 2026 Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.