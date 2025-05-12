Doğal Doğum İçin Yeni Kampanya

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ameliyatla doğum oranının yüzde 61'e çıktığını belirterek, "257 tane ebe okuluyla insanlarımıza, anne adaylarımıza doğumun nasıl doğal olanını yapması için yardım edeceğimizi anlatıyoruz. Çok yakın zamanda bununla ilgili de bir mobil uygulamaya geçeceğiz" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ebe ve Hemşireler Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ebeler ve hemşirelerle bir araya geldi. Konuşmasında sezaryenle doğum oranlarındaki artışa dikkati çeken Memişoğlu, normal doğumu yaygınlaştırmak amacıyla kapsamlı bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Doğal doğum için kampanya başlattık"

"Bugün maalesef yüzde 61 oranında ameliyatla çocuklarımızın dünyaya gelmesinden çok, ebelerimizin özellikle son 3 ayında anne adaylarımızı motive ederek, onlarla beraber olarak bugün doğumu normal, doğal olan şekliyle yapması için bir kampanya ve çalışma içindeyiz. Onun için ebelere yetkilerini verdik, bugün doğumhanelerin standartlarını oluşturduk. Aynı zamanda da 257 tane ebe okuluyla insanlarımıza, anne adaylarımıza doğumun nasıl doğal olanını yapması için yardım edeceğimizi anlatıyoruz. Çok yakın zamanda bununla ilgili de bir mobil uygulamaya geçeceğiz."

"Türkiye sağlıkta bir dünya markasıdır"

COVID-19 salgını ve 6 Şubat depremlerinde sağlık çalışanlarının gösterdiği özveriyi hatırlatan Memişoğlu, "265 bin hemşiremiz, 61 bin ebemizle Türkiye bugün sağlıkta dünyaya örnek olmuş bir ülkedir" dedi.

"Artık sağlıkta alçak gönüllü değiliz" diyen Memişoğlu, "Türkiye sağlık insan gücüyle, altyapısıyla, bilgisiyle bir dünya markasıdır. Bu başarıda emeği olan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız" diye konuştu.