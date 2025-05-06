Doğal Ekmeklere Yoğun İlgi

Erzurum'da katkısız ekmekleri yoğun ilgi görüyor

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan Ömer Özgelen, doğallıktan ödün vermeden evinde ürettiği katkısız ekmeklerle dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi'nin hemen yanı başında bulunan büfesinde satışa sunduğu bu özel ekmekler, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tamamen bölgeye özgü esmer undan yapılan ve hiçbir katkı maddesi içermeyen ekmekler, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Doğaya ve sağlığa önem veren Özgelen, "Annemle birlikte ekmeklerimizi özenle yapıyoruz. İnsanlar artık ne yediğini bilmek istiyor. Biz de bu talebe karşılık veriyoruz," diyerek doğallık konusundaki hassasiyetini vurguluyor.

Tortum Şelalesi'ni ziyaret edenlerin uğrak noktası haline gelen Özgelen'in büfesi, sadece bir satış noktası değil; aynı zamanda yerel üretimin ve emeğin buluştuğu bir durak olarak öne çıkıyor.

Bölge turizmine ve yerel ekonomiye katkı sağlayan bu girişim, doğadan gelen lezzetin sofralara ulaşmasına vesile oluyor.