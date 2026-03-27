Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

27.03.2026 12:46
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz faturalarında kademeli tarifeye geçiyor. 1 Nisan itibarıyla uygulanacak yeni sistemde illere göre tüketim ortalamaları esas alınacak. Ortalama tüketimin yüzde 75 üzerine çıkan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında uygulanan sistemi doğal gaza da taşıyor. Nisan ayından itibaren yürürlüğe girecek modelle birlikte doğal gaz faturalarında tüketim miktarı belirleyici olacak. Amaç, yüksek tüketim yapan ve gelir seviyesi yüksek kabul edilen aboneleri destek kapsamı dışında bırakmak.

HER İL İÇİN AYRI ORTALAMA BELİRLENECEK

Yeni sistemde Türkiye genelinde tek bir sınır uygulanmayacak. Bakanlık, her ilin iklim koşullarını dikkate alarak ayrı ayrı tüketim ortalamaları belirleyecek. Böylece soğuk illerde yaşayan vatandaşların dezavantaj yaşamasının önüne geçilecek.

YÜZDE 75 SINIRI KRİTİK EŞİK OLACAK

Belirlenen ortalama tüketimin yüzde 75 üzerine çıkan aboneler destekten çıkarılacak. Örneğin Ankara veya İstanbul’da kış aylarında ortalama tüketim 200 metreküp olarak hesaplanırsa, 350 metreküp ve üzeri tüketim yapanlar devlet desteği alamayacak. Yaz aylarında ise ortalama düşük olduğu için sınır da aşağı çekilecek.

19 MİLYON ABONE DESTEK ALMAYA DEVAM EDECEK

Türkiye’de yaklaşık 21,8 milyon doğal gaz abonesi bulunuyor. Yeni düzenlemeden yaklaşık 2,8 milyon abone etkilenecek. Geriye kalan 19 milyon abone ise devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.

DEVLET FATURANIN YÜZDE 45’İNİ KARŞILIYOR

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; mevcut sistemde devlet, doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 45’ini karşılıyor. Bin liralık bir faturada vatandaş 550 lira öderken, kalan 450 lira Hazine tarafından karşılanıyor. Yeni modelle bu desteğin daha hedefli kullanılması amaçlanıyor.

SOĞUK BÖLGELERDE TÜKETİM DAHA YÜKSEK

Verilere göre en yüksek doğal gaz tüketimi Doğu Anadolu’da gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl hane başına en fazla tüketim Hakkari’de ölçülürken, Erzurum, Ardahan, Bitlis ve Van da üst sıralarda yer aldı. Ege ve Akdeniz bölgeleri ise ortalamanın altında kaldı.

YÜKSEK TÜKETİM YÜKSEK GELİR GÖSTERGESİ SAYILACAK

Yeni modelde özellikle büyük ve müstakil evlerde yaşayan, yüksek tüketim yapan aboneler sistem dışında kalacak. Bakanlık, bu grubu yüksek gelirli olarak değerlendirerek destekleri daha adil dağıtmayı hedefliyor.

    Yorumlar (6)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    zam değil güncelleme, zam değil değerleme, zam değil yuvarlama, zam değil devlet desteği 9 0 Yanıtla
  • zeki baglan zeki baglan:
    Sıcak illerde aynısı elektrik için uygulansın 5 0 Yanıtla
  • oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Eşitlik ilkesine kesinlikle aykırı. 2 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    komedi gibi yüksek tüketim yüksek gelir mantığı 1 1 Yanıtla
  • jRd4ryMDQKEc2U6 jRd4ryMDQKEc2U6:
    Devlet desteği ne demek? Devlet vergiyi vatandaşından alıp hazineye gelir olarak ekler. Sonuçta olan yine vatandaşa olur. 1 0 Yanıtla
