Doğal Gaz Sızıntısı Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Doğal Gaz Sızıntısı Yangın Çıkardı

Doğal Gaz Sızıntısı Yangın Çıkardı

Ankara Pursaklar'da doğal gaz sızıntısı yangına neden oldu, bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

04.10.2024 17:59
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ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde doğal gaz hattında oluşan sızıntının alev alması sonucu çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Tevfik İleri Mahallesi Elfidan Sokak'ta devam eden bina inşaatında, saat 10.00 sıralarında kepçe ile kazı yapılırken sokaktaki doğal gaz borusunda sızıntı oluştu. Sızıntının bir süre sonra alev alması sonucu, park halindeki otomobil yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri ile doğal gaz şirketinin teknik ekibi sevk edildi. Teknik ekip gazı keserken, itfaiye de otomobildeki yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Barış Cankurt, "İnşaatta çalışma vardı. Bildiğim kadarıyla kepçe çalışırken boru hattına denk geldi. Gözle görülür derecede doğal gaz çıkmaya başladı. Arkadaşımızın arabası çalışmanın kenarındaydı. Güvenlik gerekçesiyle aracı aldırmadılar. Bir anda alevler çıkmaya başladı. Sonra araca sıçradı" dedi.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: DHA

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