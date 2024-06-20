Güncel

'Doğal jakuzi' kurudu, eski halinden eser kalmadı

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan 'doğal jakuzi' kurudu, insanların şifa bulmak ve serinlemek için akın ettiği gölden geriye bir damla dahi su kalmadı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yenikapan köyü sınırları içerisinde bulunan ve doğal kaynak sularıyla beslendiği için "doğal jakuzi" olarak adlandırılan göl kurudu. Yıllardır bölge halkının ve çevre köylerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olan bu doğal kaynak, 40 derece sıcaklığındaki termal suyuyla yaz kış vatandaşın uğrak yeri olmuştu. Ancak son dönemde yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının azalması, bu doğal jakuzinin su seviyesinin hızla düşmesine ve neticesinde tamamen kurumasına neden oldu. Köy sakinleri yıllar boyunca keyif buldukları bu alanın artık işlevini yitirdiğini üzüntüyle dile getirdiler.

"Suyun tekrar çıkartılmasını ve turizme kazandırılmasını isteriz"

Yenikapan köyü muhtarı Serdar Yıldırım köylerinde doğal jakuzi olduğunu fakat artık bir damla bile suyun kalmadığını belirterek; "Son iki yıl içerisinde tamamen kurudu şu an bir damla bile su kalmadı. Burada çıkan su kükürtlü sıcak suydu. Kış aylarında -20 derecede bile 40 dereceye yakın sıcaklığı oluyordu. Kış aylarında soğuk havalarda köyden ve civar köyden gençler gelip suya giriyorlardı. Neden anlamadık ama kurudu bitti. Şu an burada bir sondaj çalışması yapılıyor ama tekrar çıkartılır mı bilemiyoruz. Şimdi atıl durumda ama suyun tekrar çıkartılmasını ve turizme kazandırılmasını da isteriz" şeklinde konuştu.