Doğal Yalıtım Malzemesi Geliştirildi

Koyun yünü, keçi kılı ve çam ağacı yaprağı yalıtım malzemesi oldu

SAMSUN - Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, danışman öğretmenleriyle birlikte koyun yünü, keçi kılı ve çam ağacı yaprağını kullanarak ısı yalıtım malzemesi geliştirdi. Doğal ve atık malzemelerle yapılan bu proje hem ekonomik hem de çevre dostu özellikler taşıyor.

Lise öğrencileri Ali Eren Beytekin, Mustafa Saraçoğlu, Yiğit Can Güneş ve Mustafa Emir Demirci, danışman öğretmenleri Zekai Işıkdemir rehberliğinde yürüttükleri projede; ekonomik değerini yitirmiş koyun yünü, keçi kılı ve çam ağacı yaprağını çimento esaslı ya da su bazlı bağlayıcılarla karıştırarak levha formunda yalıtım malzemesi haline getirdi.

"Keçi kılıyla yüksek performanslı yalıtım sağladık"

Proje hakkında bilgi veren öğretmen Zekai Işıkdemir, "Piyasada yaygın olarak kullanılan yalıtım malzemelerine alternatif ve doğal bir çözüm üretmeyi hedefledik. Keçi kılı ve koyun yünü, artık ekonomik değeri kalmamış, çöpe gitmekte olan malzemelerdi. Bunları değerlendirerek hem ekonomiye katkı sunmak hem de yüksek ısı yalıtım değerleri sayesinde verimli bir ürün ortaya koymak istedik" dedi.

Işıkdemir, ürettikleri keçi kılı bazlı yalıtım malzemesinin ısı iletkenlik katsayısının 0.035 W/mK olduğunu belirterek, "Bu değer piyasadaki birçok yalıtım malzemesinden daha iyidir. Çatı altlarında rahatlıkla kullanılabilecek düzeydedir. Ayrıca çam ağacı yaprağı da sıfır maliyetli ve ısı yalıtımı için oldukça uygun bir malzeme. Projemizle hem geri dönüşüm sağladık hem de etkili bir ürün geliştirdik" ifadelerini kullandı.