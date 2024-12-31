Doğanay Muhtarlarla Yılbaşı Ziyareti Gerçekleştirdi

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Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, yılbaşı öncesinde muhtarları ziyaret etti.

Güdül Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Doğanay, dernek başkanı Sabahattin Araç ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Ziyarette muhtarların yeni yılını ve yaklaşan Regaip Kandilini kutlayan Doğanay, tüm muhtarların sağlık ve neşe dolu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Dernek başkanı Araç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.