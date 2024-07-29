Doğanbeyliler Günü'nde Beyşehirli hemşeriler bir araya geldi - Son Dakika
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Doğanbeyliler Günü'nde Beyşehirli hemşeriler bir araya geldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen Geleneksel Doğanbeyliler Günü etkinliği, Doğanbey Mahallesi sakinleri ve gurbette yaşayan hemşerilerini bir araya getirdi. İki gün süren etkinlikte toplu kabir ziyareti, Gamze Ulaş konseri ve Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterileri yer aldı. Etkinliğe AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Şanal ve vatandaşlar katıldı.

29.07.2024 15:59
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 28'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Doğanbeyliler Günü, Doğanbey Mahallesi sakinleri ile gurbette yaşayan hemşerilerini bir araya getirdi.

Yerleşim merkezinde düzenlenen ve iki gün süren etkinlik sona erdi.

Toplu kabir ziyareti ile başlayan ve ses sanatçısı Gamze Ulaş konseri ile devam eden etkinlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da gösterilerini sundu. Etkinlikte katılımcılara yemek ikram edildi.

Etkinliğe AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Şanal ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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