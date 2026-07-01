Doğanşehir'de Aşure Etkinliği - Son Dakika
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Doğanşehir'de Aşure Etkinliği

01.07.2026 09:07
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Muharrem ayı dolayısıyla Doğanşehir Cemevi'nde aşure lokması etkinliği düzenlendi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla cemevinde aşure lokması etkinliği yapıldı.

Doğanşehir Cemevi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, muharrem ayının taşıdığı manevi değere dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Muharrem ayı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, paylaşma ve dayanışma duygularımızı en üst seviyede pekiştiren müstesna bir zaman dilimidir. Bugün burada bir arada olmamız, toplumumuzun sarsılmaz bağlarının en güzel göstergesidir. Toplumumuzun huzur, barış ve dayanışmasının daim olmasını temenni ediyorum. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, muharrem ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini diliyorum."

Doğanşehir Cemevi Dernek Başkanı Aziz Arslan ise aşure programına katılan konuklara teşekkür ederek, cemevinin yapım sürecine değindi.

Arslan, Doğanşehir Cemevi'nin ilçeye kazandırılmasında maddi ve manevi emeği geçen, desteklerini esirgemeyen tüm iş insanlarına ve hayırseverlere teşekkür etti.

Dualar eşliğinde kaynatılan aşure lokmalarının konuklara ikram edilmesiyle devam eden programa, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kurum amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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