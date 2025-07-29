Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrencileri ağırladı.
Öğrencileri tebrik eden Sungur, öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarı diledi.
Öğrencilerin ailelerine de teşekkür eden Sungur, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Ziyarette, Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban ve aileler de yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Doğanşehir Kaymakamı'ndan LGS Başarısına Tebrik - Son Dakika
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