Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ATV, Çakırlı köyü yakınlarında devrildi.
Kazada araçta bulunan Ahmet Eskin olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan M.Y. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Doğanyurt'ta ATV Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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