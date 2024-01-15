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Doğaseverler Sarıkamış şehitleri anısına yürüdü - Son Dakika
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Doğaseverler Sarıkamış şehitleri anısına yürüdü

Doğaseverler Sarıkamış şehitleri anısına yürüdü Sarıçam ormanlarında 50 santimetre kar üzerinde 13 kilometre yürüdüler Doğaseverler ve Erzurum yürüyüş grubu sarı çam ormanlarına 50 santimetre karda yürüdü.

Doğaseverler Sarıkamış şehitleri anısına yürüdü
15.01.2024 - 23:06,
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Doğaseverler Sarıkamış şehitleri anısına yürüdü

Sarıçam ormanlarında 50 santimetre kar üzerinde 13 kilometre yürüdüler

ERZURUM - Doğaseverler ve Erzurum yürüyüş grubu sarı çam ormanlarına 50 santimetre karda yürüdü.

Erzurum Doğa yürüyüş gurubu ile Oltu Doğaseverler yürüyüş gurubunun bu haftaki rotaları Sarıkamış sarı çam ormanları oldu. Sarıkamış Şehitliğini ziyaret eden yürüyüş gurubu şehitlere dualar ettiler ardından Katerina köşkünü dolaşan grup yürüyüşlerine sarı çam ormanlarında muhteşem manzaralar eşliğinde 50 santimetre kristalleşmiş kar üstünde Bayrak tepeye tırmandılar. Grup daha sonra oteller bölgesine geri dönüş yaptı.

36 kişinin katıldığı yürüyüşte katılımcılar toplamda 13 kilometre yürüdüler.

Oltu Doğa severler yürüyüş grubundan Avukat Muharrem Kalyon, "Erzurum yürüyüş gurubu ile birlikte Sarıkamış harekatında Allahü ekberde şehit olan şehitlerimizin anısı için yürüyüş yaptık. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Yakın zamanda da pençe kilit operasyonunda şehit olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum" diye konuştu.

Erzurum yürüyüş grubundan Prof. Dr. Fatih Coşkun Ertaş "Bugün Sarıkamış'tayız bugün Erzurum yürüyüş grubu Palandöken mastırlar koşu gurubu ve Oltu Doğa severler grubu olarak sarı kamışta yürüyüş tertip ettik Katerina köşkünden Başlayarak Bayrak tepeye tırmandık sonra oteller bölgesinde yürüyüşümüzü sonlandırdık. Burada doğa muhteşem kış sporları açısından olsun doğa sporları açısından olsun oldukça zengin bir bölge bizde üç grup olarak keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: İHA

Sarıçam, Erzurum, Doğa, Spor, Güncel, Son Dakika

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