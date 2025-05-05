Doğu Akdeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Doğu Akdeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'da gök gürültülü sağanak bekleniyor, dikkatli olunmalı.

05.05.2025 15:50
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Doğu Akdeniz'deki bazı illerde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunda, Kahramanmaraş'ın güneybatısında ve Hatay'ın kuzey kıyılarında, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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