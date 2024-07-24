Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz\'de yerel kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, Mersin'in doğusunda iç kesimlerde, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye il geneli, Hatay'ın kuzey kıyıları ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olacağını duyurdu. Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

24.07.2024 20:39
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Doğu Akdeniz için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra Mersin'in doğusunda iç kesimlerde, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye il geneli, Hatay'ın kuzey kıyıları ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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