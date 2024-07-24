Doğu Akdeniz\'de yerel kuvvetli yağış uyarısı

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Doğu Akdeniz için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra Mersin'in doğusunda iç kesimlerde, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye il geneli, Hatay'ın kuzey kıyıları ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.