Doğu Akdeniz için Fırtına Uyarısı
Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de yarın fırtına bekliyor. Rüzgar 6 ila 8 kuvvetinde esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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