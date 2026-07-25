Doğu Akdeniz için Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.