Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu yarın başlıyor

26.03.2026 12:01
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yarın düzenlenecek "Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu" siyaset, akademi ve strateji dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek. Jeopolitik gelişmelerden enerji ve ekonomi politikalarına kadar kritik başlıkların ele alınacağı programda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da katılması bekleniyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve uluslararası düzeyde önemli isimleri bir araya getirecek "Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu 2026" yarın (27 Mart 2026 Cuma günü) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek. Gazimağusa’daki Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek etkinlikte, jeopolitik gelişmelerden enerji politikalarına kadar birçok başlık ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN'IN KATILMASI BEKLENİYOR

Program, sabah saatlerinde kayıt ve ikram ile başlayacak, ardından açılış konuşmalarıyla devam edecek. Açılışta akademi, siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında öne çıkan isimler söz alacak. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, USKAİD Genel Başkanı Av. Selman Yaray ve çeşitli milletvekilleri ile üst düzey yetkililer katılımcılara hitap edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da programa katılması bekleniyor.

JEOPOLİTİK VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER MASAYA YATIRILACAK

Arif Ekşi koordinatörlüğünde gerçekleşecek forumun ilk oturumunda, “Jeopolitik ve Uluslararası İlişkiler” başlığı altında bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek. Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ’un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumda, alanında uzman akademisyenler uluslararası dengeler, güvenlik politikaları ve stratejik yaklaşımlar üzerine görüşlerini paylaşacak.

İlk oturumda Milli İstihbarat Akademisi, Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Hasan Ünal, Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya, İstanbul Arel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, DMW - Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Özgöker konuşma yapacak. 

ENERJİ, EKONOMİ VE HUKUK BAŞLIKLARI İKİNCİ OTURUMDA ELE ALINACAK

Günün ikinci oturumunda ise enerji, ekonomi ve hukuk başlıkları öne çıkacak. Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova’nın moderatörlüğünde yapılacak oturumda, enerji stratejileri, ekonomik gelişmeler ve hukuki düzenlemeler kapsamlı şekilde tartışılacak. Programda ayrıca yapay zeka ve olasılıksal modelleme gibi güncel konulara da yer verilecek.

İkinci oturumda ise; Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Yorucu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Strateji Uzmanı Prof. Dr. Cemal Zehir, Global Resources Partnership Başkanı, Eski Diplomat ve Enerji Stratejisti Mehmet Öğütçü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Aylin G. Gürzel Aka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreteri Gökhan Güler ile Yapay Zeka & Olasılıksal Modelleme Uzmanı Dr. Ekrem Teymur konuşma yapacak. 

PROGRAM PLAKET TÖRENİYLE SONA ERECEK

Gün boyu sürecek etkinlik, akşam saatlerinde düzenlenecek plaket töreniyle sona erecek. Programın, akademi, siyaset ve strateji dünyasından önemli isimleri bir araya getirerek bölgesel ve küresel konulara ışık tutması bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
