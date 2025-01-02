Doğu Anadolu\'da Dondurucu Soğuklar Etkili Oluyor

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DOĞU Anadolu Bölgesi, yeni yıla dondurucu soğukların etkisinde girdi. Dün gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 25,5 derece ile Erzincan 'ın Otlukbeli ilçesinde ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sibirya soğukları etkili oluyor. Aralık ayının son günlerini mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla geçiren bölgede yeni yılla birlikte hava soğudu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre dün gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 25.5 dereceyle Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde ölçüldü. Bölgenin en soğuk yerleşim biriminde yaşayanlar kapalı yerlerde kalmayı tercih etti. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün ölçümlerine göre dün gece en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Ağrı merkez -16,4, Diyadin -10,4, Doğubayazıt -8,3, Eleşkirt -10,7, Hamur -16,1, Patnos -11,2, Taşlıçay -14,6, Tutak -13,5,

Ardahan merkez -17,7, Damal -14,7, Göle -18,5, Hanak -16,2, Posof -8,5, Çıldır -19,6.

Erzincan merkez -8,4, İliç -3,6, Kemah -5,2, Kemaliye -0,3, Otlukbeli -25,5, Refahiye -13,5, Tercan -11,3, Çayırlı -16,3, Üzümlü -8,6.

Erzurum -18,3, Aziziye -22,1, Aşkale -21,9, Horasan -19,2, Hınıs -16,5, Karayazı -14,3, Karaçoban -20,5, Köprüköy -19,9, Tekman -24,1, Çat -18.

Iğdır merkez -4,4, Aralık -6,4, Karakoyunlu -5,7, Tuzluca -4,1.

Kars merkez -14,7, Akyaka -11,4, Arpaçay -11,8, Digor -6,8, Selim -17,8, Susuz -12,8.

Muş merkez -5,2, Bulanık -15,9, Hasköy -6,4, Korkut -7,4, Malazgirt -11,8, Varto -12,4.

ŞADIRVANLAR BUZ TUTTU

Soğukların hakim olduğu Erzurum'da ise çatı saçaklarında uzayan buz sarkıtlarının boyu 2 metreye kadar ulaştı, cami önlerindeki şadırvanlar ise buz tuttu. Otomobillerine binen araç sürücüleri ise buz tutan camları temizlemek zorunda kaldı. Soğutan korunmak için kat kat giyinen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ağaçlar kırağı tutarken bazı iş yerlerinin camları da buzla kaplandı. Büyük bir bölümü buz tutan şadırvanda abdest alan Necati Kurban (76), "Eski kışlarda sakallarımız buz tutardı. Artık eski kışlar yok. Ben de kendimi soğuktan korumak için 5- 6 kat üst üste giyinmişim. Hava buz gibi olsa da abdest almak zorundayız" dedi.

Yeni yıla buz gibi bir hava ile girdiklerini belirten Ayla Çiçek ise "Gerçekten bu sene çok soğuk. Zaten yazı da yaz olarak yaşayamadık. O kadar sıcak olmadı. Kışı da eski Erzurum kışları gibi yaşıyoruz. Sokakta yürürken kayıp bir yerimizi kırmaktan korkuyorum. Ama soğuğa yapacak bir şey yok. Sokakta yürürken kaşımız, kirpiğimiz buz tutuyor. Soğuk Erzurum'la bütünleşmiş artık" diye konuştu.