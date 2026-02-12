Doğu Anadolu'da Kar ve Soğuk Etkili - Son Dakika
Doğu Anadolu'da Kar ve Soğuk Etkili

Doğu Anadolu\'da Kar ve Soğuk Etkili
12.02.2026 10:36
Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de, kar ve soğuk hava etkisini gösteriyor.

Beyaza bürünen Erzurum'da sürücüler ile vatandaşlar, yol ve kaldırımlarda biriken kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, park halindeki araçlar karla kaplandı.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Atatürk Üniversitesi yerleşkesi de kar manzarası eşliğinde dronla görüntülendi.

Kars

Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla yağan kar nedeniyle sarıçam ormanları, bitkiler beyaza büründü.

Vatandaşlar, kar yağışı altında güçlükle yürüdü, esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ağrı, Ardahan ve Tunceli

Ağrı'da kar etkisini sürdürüyor.

İl genelinde devam eden kar yağışı, özellikle kırsal bölgelerde yaşamı zorlaştırıyor.

Ardahan'da soğuk hava hakim. Soğuğun etkisiyle kentte buzlanma ve kırağı oluştu.

Tunceli'de ise hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düşmesi sonucu yollarda buzlanma yaşandı.

Ekipler, ana cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA

